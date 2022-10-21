Уламок російської ракети з комплексу С-300, якою росіяни влучили в будівлю школи в Запоріжжі

Зранку у п'ятницю, 21 жовтня, російські війська атакували Харків та Запоріжжя. Внаслідок ракетних ударів постраждали щонайменше п'ятеро людей. Також пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час повітряної тривоги, яку оголосили на території області о 07:47, російські окупанти завдали ударів по обласному центру. У Харкові пролунала серія вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов, повідомив про «прильоти» по одному з підприємств Харкова.

«Попередньо, потрапляння в адміністративно-виробничу будівлю, розташовану на території. Є руйнування», — зазначив він.

Після відбою повітряної тривоги Синєгубов повідомив, що внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову поранення отримали 6 людей. Є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста.

За словами речниці Харківської ОВА Олени Шаповал, частина з поранених перебуває у стані середньої тяжкості.

На місцях працюють усі профільні служби. Інформація уточнюється.

Голова Харківської ОВА також повідомив, що впродовж доби в Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп'янському районі госпіталізовані 56-річна жінка та 58-річний чоловік. Також в Куп'янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні.

Про російський обстріл обласного центру Запорізької області також повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет.

«Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні», – написав він у Telegram.

Згодом очільник Запорізької ОДА Сергій Старух повідомив, що ворог атакував місто ракетами С300. За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених.

В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна.

Також окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

«Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території. Нагадаємо, що на території міста можуть знаходитись частини боєприпасів. Вони небезпечні. Не можна підходити близько та чіпати їх. У рази виявлення викликайте рятувальників», – зазначив Старух та оприлюднив декілька фото з наслідками обстрілу.

На місті подій вже працюють профільні служби.

«Існує ймовірність повторних атак. Не можна нехтувати правилам безпеки. Будьте максимально пильними та обережними. Дбайте один про одного», – додав очільник Запорізької ОДА.

Як повідомляв ZAXID.NET, російські загарбники зі своєї території обстріляли Сумську область. Внаслідок обстрілу, який відбувся вранці вівторка, 18 жовтня, загинули двоє людей