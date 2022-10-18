Російські загарбники зі своєї території вкотре обстріляли Сумську область. Внаслідок обстрілу, який відбувся вранці вівторка, 18 жовтня, загинули двоє людей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його інформацією, під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів.

«Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях. Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 1 травмовано», – повідомив Тимошенко..

Також внаслідок обстрілу пошкоджено крамницю та будівлі навколо.

Зазначимо, що росіяни обстрілюють з артилерії прикордонні райони Сумщини і Чернігівщини майже щодня.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетного удару по Роменському району Сумської області. Тоді загинули п’ятеро людей, ще 14 отримали поранення.