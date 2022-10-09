Росіяни скинули з безпілотника гранату на цивільних у Миропіллі на Сумщині

Вдень у неділю, 9 жовтня, росіяни вдарили з безпілотника по селу Миропілля Сумської області та влучили в магазин, внаслідок чого загинула його працівниця, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні опівдні, у Миропіллі, росіяни вчинили терористичну атаку на мирних мешканців. У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрона», – розповів Живицький.

За його словами, працівниця магазину, яка в той час перебувала поруч, отримала поранення. Але через масивну кровотечу від уламкових поранень її не змогли врятувати.

«Жінка загинула. Їй був 41 рік. Без матері залишилось троє дітей. Чоловік та старший син – військовослужбовці, захищають Україну у лавах Збройних сил. Двоє інших дітей – школярі», – додав він.

Фото Дмитра Живицького

Також Живицький уточнив, що в цей момент біля магазину було багато людей. І в момент, коли пораненій жінці надавали допомогу, росіяни скинули з дрона ще одну гранату. Але внаслідок цієї атаки постраждалих і загиблих немає.

Додамо, що росіяни щоденно обстрілюють прикордонні громади Сумщини зі своєї території з мінометів, авіації й артилерії.