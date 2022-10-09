Знищена внаслідок обстріл військовими РФ колона цивільних автомобілів

У п’ятницю, 7 жовтня, російські військові із невстановленого літака обстріляли колону авто з цивільними, які стояли в черзі на понтонну переправу на Херсонщині. Загинуло щонайменше п’ятеро людей, повідомив прес-офіцер поліції Херсонської області Андрій Кований, пише «Суспільне».

Зазначається, що люди збиралися переправлятися на лівий берег річки Дніпро біля Дар'ївського мосту.

За словами поліцейського, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті здійснив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус. Там загинули щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень.

Інформація про остаточну кількість загиблих та постраждалих, пошкодження цивільної інфраструктури та транспортних засобів встановлюється.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.

Як інформував ZAXID.NET, у п'ятницю, 30 вересня, росіяни обстріляли гуманітарну колону автомобілів у Запоріжжі. Внаслідок удару загинуло 30 людей, ще 88 отримали поранення.