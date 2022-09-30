Під ракетний удар потрапила колона з автомобілів на виїзді з Запоріжжя

У п'ятницю, 30 вересня, росіяни обстріляли гуманітарну колону автомобілів у Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, внаслідок обстрілу щонайменше 23 людей загинули, інші постраждали.

Близько 8:30 Олександр Старух повідомив, що ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя.

«Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу», – написав Старух у Telegram.

За його даними, внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше 23 людини, ще 28 поранено.

Ракетний удар по Запоріжжю 30 вересня – наймасштабніший теракт проти цивільного населення України після трагічних подій у Краматорську 8 квітня.