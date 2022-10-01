Колону з цивільними між Куп’янськом і Сватовим впритул зі стрілецької зброї розстріляли російські диверсанти

У звільненому від російських загарбників Куп’янському районі Харківщини знайшли розстріляну автоколону з цивільними. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, в автомобілях виявили 20 убитих людей.

«У Куп’янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. За попередніми даними, в автомобілях загинули 20 осіб», – повідомив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, російські загарбники завдали удари по мирних жителях, які намагалися втекти від обстрілів. Він додав, що на місце, де знайшли розстріляну автоколону, вже виїхали правоохоронці.

За інформацією «Суспільного»,у колоні знайшли щонайменше шість цивільних спалених і розстріляних автомобілів. Серед загиблих є дитина. Колону виявили у «сірій зоні» – на об'їзній дорозі між Куп'янськом та Сватовим Луганської області.

Коли саме було розстріляно колону – невідомо, це з’ясовують правоохоронці. Але СБУ вже повідомила, що це сталося «нещодавно». Згідно з цією інформацією, окупанти розстріляли колону з семи автомобілів, серед вбитих – 10 дітей.

«Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель». Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі», – наголосили у прес-службі СБУ.

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. СБУ уточнила, що декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим. Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Додамо, що 30 вересня український воїн Сергій Філімонов опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому зображено розстріляну колону з автомобілів у Куп’янському районі. На цьому відео видно розстріляні та вигорілі чотири легкові автомобілі та фургон на ґрунтовій дорозі уздовж залізничного полотна. Видно щонайменше п'ятьох вбитих людей у машинах і поруч з ними та останки щонайменше двох пасажирів фургона. За словами Філімонова, серед загиблих молоді і літні люди, дитина.

Чи йдеться про одну й ту саму колону – також невідомо.

Нагадаємо, вранці 30 вересня на околиці Запоріжжя росіяни завдали ракетного удару по автоколоні з цивільними, які їхали на окуповану територію. Для цього теракту загарбники використали модернізовані ракети до ЗРК С-300. Внаслідок цього важкого воєнного злочину загинули 30 людей, 118 отримали поранення.