Росія вдарила модернізованими ракетами із ЗРК С-300 по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя, 30 людей загинули, 88 отримали поранення

Удар по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя 30 вересня російські війська здійснили модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії й вибухають одразу, як тільки торкнуться поверхні, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він нагадав, що російські ракети завдали удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. 30 людей загинули, серед них двоє дітей, 88 – постраждали. Один поліцейський загинув, 27 дістали поранення.

За словами міністра, у теракті вперше були використані модернізовані ракети С-300, які вибухають одразу, як торкнуться поверхні. Попередня версія цих ракет вибухала, занурюючись на кілька метрів у землю, утворюючи глибокі вирви, але при тому менше вражаючи людей навколо.

«Піротехніки наші на місці розказали, що вибух ракети відбувся при дотику із землею. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей загинуло. І от ми побачили, як це діє смертоносно та скільки людей може загинути», – сказав Монастирський.

За його словами, поряд не було жодних військових об’єктів чи техніки. Щоранку на тому місці збираються автомобілі у гуманітарну колону, щоб відвідати родичів, в основному це жінки, діти й старші люди, які пересуваються на старих автівках у той бік, а ввечері їдуть назад.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 30 вересня російські війська вдарили по колоні автівок із цивільними, які з гуманітарною метою намагалися виїхати на тимчасово захоплені території. Було випущено 16 ракет із застосуванням ЗРК С-300.