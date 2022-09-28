Правоохоронці підозрюють у масовому розстрілі автомобілів з цивільними в Гостомелі п’ятьох російських військових

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом російським воєнним злочинцям у розстрілі цивільних автомобілів з мирними мешканцями у Гостомелі Київської області, який стався 25 лютого. У середу, 28 вересня, Київська міська прокуратура й голова Національної поліції Ігор Клименко опублікували кадри, на яких видно, як військові держави-терористки розстрілюють цивільні авто.

За інформацією Київської міської прокуратури, 25 лютого російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли більш як десять автомобілів з цивільними, які намагалися виїхати з охопленого бойовими діями Гостомеля у напрямку Києва. Найменша кількість влучань у транспортних засобах – 38 куль, найбільше – 178. У процесі слідства встановлено 11 потерпілих і 41 свідок злочину. Також призначено 57 експертиз і проведено 9 слідчих експериментів, отримано відео з камер, розташованих поруч із місцем розстрілів, і відеозапис свідка подій.

Як повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, Серед жертв загарбників – громадянин Росії. Загалом під час цього розстрілу російські воєнні злочинці вбили 11 людей. Поміж постраждалих від ворожих куль – громадянин Німеччини та працівники Бучанського райуправління поліції. Загалом поранення тоді отримали 15 людей.

Правоохоронці вже ідентифікували п’ятьох росіян, які розстрілювали автомобілі з цивільними в Гостомелі. Їм заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. До розстрілу причетні військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю. На територію України цей підрозділ зайшов із особливим завданням – захопити урядовий квартал і ліквідувати вище керівництво України.

Також Ігор Клименко опублікував відео з подробицями про криваві злочини російських окупантів, записи з камер відеонагляду і спогади із пекла, в якому довелося побувати людям.