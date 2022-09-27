Сапери Нацгвардії розміновують деокуповані населені пункти на Харківщині

Українські сапери вже два тижні розміновують після росіян населені пункти на півночі Харківської області. За їхніми словами, велику кількість мін у житлових будинках було виявлено в селі Козача Лопань, яке розташоване неподалік кордону з Росією.

«У Козачій Лопані противником були заміновані цивільні житлові будинки та вулиці, майже під кожною подушкою були знайдені закладені ручні гранати», – повідомило 27 вересня Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

Загалом Сапери Національної гвардії знешкодили вже понад тисячу вибухонебезпечних предметів у населених пунктах Золочівського, Дергачівського й Харківського районів, які два тижні тому звільнили від російських воєнних злочинців. Серед найзамінованіших населених пунктів – Макарове, Турове, Дементіївка, Уди та Гоптівка. Були знешкоджені такі вибухонебезпечні предмети, як касетні боєприпаси РСЗВ «Смерч» та «Ураган», артилерійські снаряди, постріли для гранатометів, ручні гранати, протипіхотні та протитанкові міни.

Зокрема, під час розмінування школи в Макарові загинув сапер. Окупанти замінували її повністю: двері, вікна, навчальні класи й дитячий майданчик.

У Нацгвардії наголосили, що окупанти широко застосовують різноманітні боєприпаси та способи мінування, зневажаючи положення Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

Додамо, що українські воїни звільнили Козачу Лопань від російських загарбників 11 вересня.