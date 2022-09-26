Росіяни вдарили по криворізькому аеропорту ракетою Х-59

Російські воєнні злочинці ввечері в понеділок, 26 вересня, завдали ракетного удару по аеропорту в Кривому Розі на Дніпропетровщині та зруйнували його, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе. Люди під час удару не постраждали», – написав він у Telegram.

Міжнародний аеропорт «Кривий Ріг» розташований за 20 км від центру міста. Збудований в 1978 році. Призначений для обслуговування цивільних літаків, також має вантажний термінал. Статус міжнародного отримав у 1986 році. Вперше російські воєнні злочинці вдарили по цьому летовищу 10 березня.

Нагадаємо, що 10 квітня російські загарбники ракетним ударом повністю розбомбили аеропорт у Дніпрі.