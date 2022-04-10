У неділю, 10 квітня, російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Частина ракет потрапила в аеропорт Дніпра і остаточно його зруйнувала.

«У нас знову "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйновано і сам аеропорт, і інфраструктуру поряд», – написав Резніченко.

Як зазначив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, було три удари по території аеропорту. П‘ятеро співробітників ДСНС постраждали.

До слова, вперше російські війська атакували аеропорт у Дніпрі в ніч з 14 на 15 березня.

Також у Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюють.