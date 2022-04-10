Російські окупанти повністю розбомбили аеропорт у Дніпрі
Внаслідок ракетних ударів зруйновано і сам аеропорт, і інфраструктуру поряд
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У неділю, 10 квітня, російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Частина ракет потрапила в аеропорт Дніпра і остаточно його зруйнувала.
«У нас знову "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйновано і сам аеропорт, і інфраструктуру поряд», – написав Резніченко.
Як зазначив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, було три удари по території аеропорту. П‘ятеро співробітників ДСНС постраждали.
До слова, вперше російські війська атакували аеропорт у Дніпрі в ніч з 14 на 15 березня.
Також у Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюють.