Українські воїни зайшли в деокуповану Козачу Лопань на Харківщині, 11 вересня 2022

Українські війська в неділю, 11 вересня, зайшли у селище Великий Бурлук, а також у село Козача Лопань у Харківській області. Відповідні відео опубліковано в соцмережах.

На одному з відео військові розповідають, що вони вже зайшли у Великий Бурлук і позривали там російські прапори. Водночас офіційно Генштаб про звільнення цього селища не повідомляв.

Великий Бурлук був останнім логістичним вузлом загарбників у Харківській області.

Також українські воїни зайшли в село Козача Лопань. Воно розташоване безпосередньо на українсько-російському кордоні. У соцмережах вже опубліковані відео теплої зустрічі українських воїнів жителями села. Зокрема, таке відео опублікував голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, що українські воїни 6 вересня пішли в контрнаступ на Харківщині. Станом на 11 вересня росіяни контролюють лише лівий берег річки Оскіл, де розташована частина Куп’янська і селище Борова. Іншу частину Куп’янська Сили оборони України звільнили напередодні. Зрештою втрату Харківщини Росія визнала офіційно.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що українські військові вже звільнили понад 40 населених пунктів регіону. Однак це ще не повний перелік, а деякі з них ще називати не можна.