ЗСУ захопили потужні укріпрайони російських військ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний показав світлини з роботи підрозділів, які беруть участь в деокупації українських територій.

«Збройні сили продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 км2 повернуто під контроль України. На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», – йдеться у дописі Залужного у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ також опублікував фото результатів роботи кількох підрозділів Збройних сил, які звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

«Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ», – написав Залужний.

Триває деокупація українських територій на східному напрямку. 1 вересня ЗСУ пішли в активний контрнаступ на Харківщині. Станом на 9 вересня українські захисники звільнили понад 30 населених пунктів області, серед яких Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.