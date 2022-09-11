Президент поширив відео підняття українського прапора в цьому населеному пункті

Сили оборони України звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині. Про це зранку у неділю, 11 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!», – написав він.

Глава держави поширив відео підняття українського прапора в цьому населеному пункті.

Нагадаємо, 9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів. 10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська та Ізюма.