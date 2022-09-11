ВолодимирЗеленський не вірить у російські обіцянки

Наразі жодні переговори з державою-терористом Росією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі YES (Ялтинська європейська стратегія), повідомила прес-служба Офісу президента.

«Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть», – зазначив Зеленський.

Президент переконаний, що у випадку з росіянами немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

«Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі», – сказав президент.

За словами президента, спочатку потрібно, щоб Росія покинули українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

«Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки», – пояснив Зеленський.