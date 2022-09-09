Санкції передбачають замороження активів, заборону в’їзду, участі у приватизації, володінні майном в Україні та інші обмеження

Президент Володимир Зеленський указом №637/2022 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 606 осіб із складу керівництва РФ. У список потрапили представники Радбезу, Ради федерації та депутати Держдуми.

Санкції передбачають замороження активів, заборону в’їзду, участі у приватизації, володінні майном в Україні, заборону у виведенні капіталів, зупинку виконання економічних та фінансових зобов’язань і багато іншого.

Загалом під санкції потрапили 28 осіб із Ради безпеки, 154 особи із Ради федерації та 424 депутати Держдуми.

Указ опубліковано на сайті президента 7 вересня. Він набуває чинності з моменту публікації.

За інформацією видання «Бабель», під обмеження потрапили: заступник голови Ради безпеки РФ, екс-президент Дмітрій Мєдвєдєв, директор ФСБ Алєксандр Бортніков, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, екс-міністр оборони Сєргєй Іванов, голова МВС Владімір Колокольцев, глава уряду Міхаїл Мішустін, директор Служби розвідки Сєргєй Наришкін, секретар Ради безпеки Нікалай Патрушев, міністр оборони Сєргєй Шойгу та начальник Генштабу Валєрій Гєрасімов, губернатор Санкт-Петербурга Алєксандр Бєглов, а також низка міністрів і депутатів.