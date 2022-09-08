Бюро економічної безпеки арештувало корпоративні права двох компаній на суму 881 тис. грн, понад 700 тис. одиниць товарів та банківські рахунки на суму понад 420 млн грн. Йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належить власниці російської мережі «Л’Этуаль» Тетяні Володіній.

Як повідомили у четвер, 8 серпня, у Бюро економічної безпеки, посадовці цих компаній порушили вимоги податкового та валютного законодавства України. Зокрема, керівництво компаній реєструвало податкові накладні занижуючи ціну продажу товару, та не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів збуту товарів. За цією схемою компанії не сплатили податку на додану вартість на суму 33 млн грн.

Крім цього, співробітники роздрібних магазинів занизили суму податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн грн. Загалом до держбюджету не надійшло податків на понад 50 млн грн.

Під час обшуків у офісах та на складах компаній слідчі вилучили понад 700 одиниць товарів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).

У БЕБ не повідомляють назви компаній, однак, за даними «Економічної правди», йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard. З 2010 року компанія Brocard Ukraine належала офшорному кримському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії, як і ТОВ «Егзагон», була власниця російської мережі «Л’Этуаль» Тетяна Володіна.

У червні 2022 року французька приватна компанія Philippe Benacin Holding викупила «Брокард – Україна», однак Антимонопольний комітет ще не давав дозвіл на викуп Brocard в Україні.

У травні корпоративні права ТОВ «Брокард – Україна» заарештували у межах іншого кримінального провадження – про привласнення майна та фінансування агресії проти України. Станом на 1 січня 2022 року мережа нараховувала майже 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії складав 1808 осіб.