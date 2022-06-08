Французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding придбав 100% акцій двох провідних українських компаній ТОВ «Брокард-Україна» та ТОВ «Егзагон», що працюють у косметично-парфумерній галузі. Про це повідомляє RAU із посиланням на лист команіям-партнерам.

Як вказано в листі, угоду купівлі-продажу затвердили ще 23 травня. Після оформлення відповідних документів Philippe Benacin Holding буде єдиним власником як ТОВ «Брокард Україна», що займається роздрібною торгівлею косметикою та парфумерією, так і ТОВ «Егзагон», яке є одним з найбільших дистриб’юторів косметичних товарів в Україні.

Зазначимо, що з 2010 року компанія Brocard Ukraine належала офшорному кримському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії, як і ТОВ «Егзагон», була власниця російської мережі Л’Этуаль Тетяна Володіна.

Тепер же мережа магазинів та дистриб’ютор належать французькій приватній компанії Philippe Benacin Holding, яка має декілька інвестиційних проектів. Філіп Бенасін, співвласник і засновник холдингу, також є співвласником, головою та головним виконавчим директор Interparfums – міжнародного бренду косметики та парфумерії. Новий власник планує посилювати позиції торговельної мережі Brocard на ринку.

Станом на 1 січня 2022 року мережа нараховувала майже 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії складав 1808 працівників.