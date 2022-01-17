Американський виробник мікрочіпів Qualcomm зі штаб-квартирою в Сан-Дієго, Каліфорнія, купив український стартап Augmented Pixels, який займається розробками у сфері навігації, цифрової картографії та віртуальної/доповненої реальності, повідомив засновник та керуючий партнер венчурного інвестиційного фонду AVentures Capital Андрій Колодюк.

«У нас в Aventures Capital чудова і довгоочікувана новина, ми вийшли з нашої першої інвестиції Фонду та першої інвестиції для стартапу Augmented Pixels у далекому 2013 році. І ось через якихось дев’ять років компанію купив сам Qualcomm. Мої вітання команді Augmented Pixels та Віталію Гончаруку, а також багатьом інвесторам, які, як і ми, повірили в компанію та інвестували в неї 7 млн доларів протягом цих років», – написав він у Facebook.

Сума купівлі американцями стартапу, заснованого в Одесі, не повідомляється. Однак, як пише AIN.ua, максимальний поріг суми угоди знаходиться у межах 20-30 млн доларів, але не більше 50 млн доларів.

Як пише «Інтерфакс-Україна», стартап Augmented Pixels у 2013 році заснував одеський програміст Віталій Гончарук. Головний офіс компанії розташований в Пало-Алто (Каліфорнія, США). Також вона має офіси в Києві й Одесі.

Qualcomm – один з найбільших у світі виробників мікрочіпів, у тому числі для смартфонів та GPS-навігації. Компанія була заснована у 1985 році.

У грудні 2021 року, згідно з даними в Єдиному держреєстрі, у Києві було зареєстровано компанію ТОВ «Квалкомм Україна». Її засновником зазначено QGT International (Qualcomm Global Trading).