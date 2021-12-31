Компанія BGV Trident Capital, яку заснували Ілля Пономарьов та співвласник і співзасновник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич, інвестувала 5 млн доларів у стартап з виробництва роботів Deus Robots, який у 2018 році створив підприємець Павло Пікулін.

Залучені інвестиції будуть використані для організації серійного виробництва роботів для складської логістики, а також збільшення кількості розробників в Україні та виходу компанії на міжнародні ринки, повідомила у п’ятницю, 31 грудня, агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення Deus Robots.

Планується, що до кінця 2022 року розпочнеться серійне виробництво з обсягом близько 400 роботів на місяць. Ці роботи будуть використовуватись для автоматизації логістичних процесів.

До цього часу Deus Robots розвивалася на особисті інвестиції своїх засновників. Пікулін вже проінвестував понад 1 млн доларів у розвиток проекту. У 2021 році Deus Robots випустила та доставила замовникам 40 роботів. Вже зараз у портфелі Deus Robots є замовлення на постачання понад 400 роботів у 2022-2023 роках.

«Один наш робот може працювати приблизно 18 годин на добу. Це перевищує робочий день вантажника або менеджера складу, у яких робочий день триває вісім годин. А додайте вихідні, відпустку, лікарняні та інші адміністративні витрати, пов'язані з наймом людей (навчання, транспортні витрати) та ін)», – заявив Пікулін.

Наразі Deus Robots випускає роботів для сортування товарів і посилок, для перевезення стелажів та для перевезення палет. Павло Пікулін запевняє, що наступного року з'являться три нові моделі роботів, які вирішуватимуть інші завдання. Наприклад, вони зможуть забирати товар із полиць та стелажів.

Також у компанії Deus Robots повідомили, що розвитку робототехніки в Україні сприяє партнерство з компанією «Нова пошта».

Як повідомляв ZAXID.NET, на тлі пандемії коронавірусу і браку працівників американські компанії купили рекордну кількість роботів.

Про підприємця Павла Пікуліна відомо, що йому 32 роки, а свій «перший мільйон» він заробив до 25 років. Народився в сім’ї радіотехніка і програмістки, перший сайт створив у сім років.