За дев’ять місяців 2021 року американські компанії купили 29 тис. роботів, що стало рекордним показником в історії США. Ця кількість перевищила пікове значення 2017 року та майже наполовину – показник перших дев’яти місяців 2020 року, повідомила агенція Reuters з посиланням на звіт Асоціації розвитку автоматизації.

Причиною такої роботизації стали високе зростання попиту на товари та продукцію, а також труднощі з наймом професійних фахівців. Багато компаній на тлі наслідків пандемії коронавірусу не змогли залучити чи повернути працівників та зробили ставку на роботів.

Роботів купували переважно автомобільні та металургійні компанії, а також виробники продуктів харчування. Так, автомобілебудівні компанії збільшили закупівлю роботів на 20%, тоді як металургійні компанії і виробники продуктів харчування збільшили цю кількість на 53%. Загалом ажіотаж у купівлі роботів спостерігається майже у всіх секторах економіки.

У звіті зазначається, що за цей рік північноамериканські компанії витратили на роботизацію 1,48 млрд доларів.

Як розповів керівник металургійної компанії Athena Manufacturing Джон Ньюман, закупівля роботів дозволила його компанії перейти на цілодобовий режим роботи. В Athena Manufacturing працює 250 людей, але, за його словами, у цьому випадку було б важко знайти працівників для непопулярних нічних змін.