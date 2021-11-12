Користувачі зможуть ознайомитися з середньовічним побутом і віртуально взаємодіяти з артефактами

У Тустані створили нову віртуальну гру, в якій користувачі вперше зможуть потрапити всередину фортеці XIV-XV ст., ознайомитися з середньовічним побутом і випробувати роль одного з її жителів. Це можна буде зробити біля скель в Уричі на Львівщині за допомогою окулярів віртуальної реальності. Керівник команди розробників, голова Львівської обласної громадської організації «Тустань» Василь Рожко розповів ZAXID.NET, як гра працюватиме.

Дерев’яна фортеця Тустань була збудована на природних скелях. Це була унікальна споруда, хмарочос того часу з дев’ятьма рівнями забудови і галереями. Василь Рожко розповідає, що у внутрішньому дворику було 25-метрова забудова висотою, як сучасний 9-поверховий будинок. З XIІI до XVI ст. Тустань була головним центром, який контролював третину переходів через Карпати: з 12 перевалів чотири контролювала Тустанська волость. Це був оборонний об’єкт, який захищав кордон, митниця на соляному шляху, де могли зупинятися купці, і адміністративний центр.

«У грі ми розвиваємо цю тему. Ми маємо мало відомостей, але хочемо розкрити життя Середньовіччя. Гра дозволяє походити всередині фортеці, побачити, де жив воєвода, де був гарнізон, скарбниця, пекарня, комора, стайня. Ми наповнили цей простір предметами і меблями. Там можна взаємодіяти – говорити, грати в кості, вилізти на вершину фортеці і підняти прапор», – розповів керівник проекту.

Розробники гри відтворили побут фортеці у період її розквіту – XIV-XV ст. Вони відсканували реальні артефакти, які археологи знайшли в Уричі.

«Це не віртуальний музей, а гра. Кожен може взяти предмет, роздивитися, потримати в руках, чого не можна зробити в музеї з артефактами. Учасник випробовує себе лицарем, ремісником, кухарем, будівничим. Ми робили так, щоб це було в першу чергу цікаво», – пояснює Василь Рожко.

У такій ігровій формі намагатимуться зацікавити дітей, молодь. Розкрити історію через гру, інтерактивну форму, адже досвід користувача дає найкраще розуміння.

«Ми базуємося на історії, нам важлива правдивість. Тустань як заповідник і музей виникла на основі пам’ятки і все, що ми розвиваємо, стосується спадщини Середньовіччя. Це найдостовірніше відтворення дерев’яної архітектури того періоду», – пояснив керівник проекту.

Василь Рожко став директором заповідника «Тустань» у 2005 році і з того часу розвиває територію, інфраструктуру, використовуючи напрацювання 33-річних досліджень свого батька. Михайло Рожко в 1970-х роках зробив ручні обміри скель, детально зафіксував пази, в які входили дерев’яні елементи фортеці. Зараз команда Тустані використовує найсучасніші технології. Після чергового лазерного сканування природних і рукотворних заглибин скель всі ці відомості перевели у віртуальну площину і доповнили детальною дерев’яною архітектурою. Модель фортеці, яка вже давно не існує, відтворено дуже точно. А ефект присутності у грі дає відчуття, наскільки неприступною вона була.

Ще раніше команда створила відвідувачам можливість віртуально політати на дельтаплані над фортецею, побачити її вигляд зовні у 3D. А відтепер вони зможуть віртуально увійти всередину фортеці і торкнутися всіх предметів, що є там. До прикладу, можна оглянути бронзову булаву ХІІ-ХІV ст.та бронзовий перстень-печатку з відбитком птаха та геометричним орнаментом по краях. Такі ж колись були на грамотах князя Юрія ІІ Тройденовича (правнука князя Лева). Знахідка могла належати воєводі, який від імені князя керував Тустанською волостю. Користувач зможе побачити середньовічний посуд – дерев’яний кухоль та керамічний горщик. Збережені елементи посуду знайшли у криниці і двох цистернах, які забезпечували жителів фортеці водою впродовж 250 днів. Також детально відскановані готичні керамічні кахлі, декоровані рослинним орнаментом, різьблені одвірки.

Всі артефакти можна буде взяти в руки, торкнутися у віртуальній реальності. Відчуття присутності забезпечують окуляри та контролери Oculus Quest 2. Геймери зможуть ходити, стрибати, лазити по драбині, постріляти зі зброї. У грі передбачені і жіночі ролі.

Проект «Освітньо-ігрова VR платформа «Артефакти фортеці Тустань» реалізували за підтримки УКФ. Василь Рожко розповідає, що планує презентувати гру на виставках і у школах. Особисто випробувати її можна буде безпосередньо у заповіднику «Тустань», що у с. Урич на Стрийщині. Для туристів там є зручна інфраструктура, дитячий екомайданчик, мотузковий парк, кав’ярня та етнографічна бойківська хата.