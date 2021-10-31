Човен вміщує до 5 пасажирів, здатний працювати від 12 до 24 годин без зарядки

В Амстердамі почало працювати безпілотне водне таксі, яке курсує по каналах. Про це повідомляє профільний сайт TechCrunch.

Як повідомляється, безпілотні човни Roboat успішно протестували влітку і тепер їх запустили для роботи на постійній основі.

This electric-powered, self-driving ‘Roboat’ is ready for its first test cruise — here’s how it works and what it could mean for the future pic.twitter.com/wMRdhLeD0H — NowThis (@nowthisnews) October 28, 2021

Один човен вміщує до 5 пасажирів, здатний працювати від 12 до 24 годин без зарядки (в залежності від вантажності) і розвивати швидкість до 6 км/год.

Roboat визначає маршрут за допомогою лідара, GPS і декількох панорамних камер на 360 градусів. Такі човни можна використовувати не тільки як таксі, але і для збору сміття і доставлення товарів.