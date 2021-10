В Амстердамі почало працювати безпілотне водне таксі, яке курсує по каналах. Про це повідомляє профільний сайт TechCrunch.

Як повідомляється, безпілотні човни Roboat успішно протестували влітку і тепер їх запустили для роботи на постійній основі.

This electric-powered, self-driving ‘Roboat’ is ready for its first test cruise — here’s how it works and what it could mean for the future pic.twitter.com/wMRdhLeD0H