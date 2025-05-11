Захисники за допомогою FPV-дрона підірвали російський польовий склад

На Куп'янському напрямку українські військові вистежили польовий склад росіян та вдарили по ньому. Про це у неділю, 11 травня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

Бійці мотопіхотного батальйону за допомогою дрона вистежили польовий склад росіян разом з особовим складом на Куп'янському напрямку. Як зазначають у дописі, захисники за допомогою FPV-дрона підірвали російський польовий склад із пально-мастильними матеріалами, а також живу силу ворога.

«Бійці мотопіхотного батальйону «князівської» бригади влаштували «теплий» прийом ворогу. Операція отримала кодову назву «Санаторій Бавовна», – додали військові.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що під час оголошеного Росією триденного перемирʼя група російських загарбників намагалася наблизитися до позицій Сил оборони, видаючи себе за українських військових. Окупанти обмоталися скотчем жовтого кольору, який використовують українські захисники, щоб позначити себе на полі бою.