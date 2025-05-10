Пацієнти та амбасадори Національного реабілітаційного центру Unbroken дефілюють на сцені у дизайнерському одязі під час шоу «Дизайн без кордонів», яке відбулось у Львові у суботу, 10 травня. У показі взяли участь не лише професійні моделі, але й військові та цивільні, які втратили кінцівки, пройшли через надскладне лікування та реабілітацію в центрі Unbroken. Під час показу була представлена колекція Fashion (r)evolution: sun&gun, створена українським дизайнером Федором Возіановим, а також окремі вироби інших українських брендів. «Інноваційні застібки, адаптивні фасони, комфорт у деталях — усе це зроблено для того, щоб кожен почувався впевнено: незалежно від наявності протезів або крісла колісного, фізичних особливостей чи статі», - йдеться в описі події на Facebook Центру Unbroken.