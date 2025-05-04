Напівмарафон мав благодійну мету збору коштів на реабілітацію ветеранів

Ветерани, які проходять лікування та реабілітацію у Львові, взяли участь у благодійному напівмарафоні 4 травня. Військові з травмами та ампутаціями подолали символічні 100 м у колісних кріслах, на протезах та милицях. Метою напівмарафону було зібрати 7 мільйонів гривень на підтримку Національного реабілітаційного центру Unbroken, повідомила ЛМР.

У наймасштабнішій спортивній подій взяли участь понад 5000 учасників з усієї країни. Вони долали дистанції у 21, 10, 5 та 3 км. Серед учасників було і 60 пацієнтів Національного реабілітаційного центру Unbroken, які отримали травми внаслідок війни. Вони подолали стали учасниками «Забігу підтримки».

«Сьогодні у Львові – не просто півмарафон. Це забіг заради тих, хто щодня долає свої власні марафони болю і відновлення. До Дня міста Нова пошта та New Run організували півмарафон з амбітною ціллю – зібрати 7 мільйонів гривень на реабілітацію наших захисників у центрі Unbroken Ukraine. Дуже символічно, що почесний дистанцію сьогодні пробігли хлопці та дівчата. Ті, хто не зламався. Ті, хто вчить нас бути сильнішими. Дякуємо за вашу силу!», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відео ЛМР

Але були й ті пацієнти, які змогли подолати значно більше, повідомляють у центрі Unbroken. Ольгерд Сєров та Іван Дрозд здолали повну дистанцію напівмарафону – 21 км. Роман Черненко, Михайло Тернавський, Олександр Жавненко та Яна Степаненко – по 1 км.

Для 14-річної Яни Степаненко, яка у 2022 році втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по вокзалу у Краматорську, цей забіг став вже четвертим. Дівчинка на протезах також взяла участь у Бостонському марафоні (США), де пробігла 5 км з благодійною метою. А на початку цієї весни Яна бігла вже в Японії на Тokio Friendship Run.

40-річний ветеран Микола Шот, який втратив на війні всі чотири кінцівки, мріє стати спортсменом. Нещодавно він отримав бігові стопи, а сьогодні разом зі своїм фізичним терапевтом подолав перший кілометр.

«Це мій перший забіг і перший крок до великої мрії. Ще кілька місяців тому я не уявляв себе на біговій дистанції. Але тепер знаю – можливо все. Далі – Паралімпійські ігри. Хочу показати всьому світу, що навіть після найважчих втрат ми здатні не просто вижити, а жити на повну», – каже Микола Шот.