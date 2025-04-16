Захисник Вячеслав Кут'їн внаслідок поранення втратив обидві кінцівки. Понад рік він перебував у полоні. Зараз проходить реабілітацію у Superhumans Center та опановує протези. Детальніше про військову службу, полон та реабілітацію Вячеслав Кут’їн розповів в інтерв’ю ZAXID.NET.

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Де вас застало повномасштабне вторгнення Росії?

На початку повномасштабного вторгнення я був в Польщі. Я вісім років там жив, працював. Все було класно. Коли почалась повномасштабна війна, я вирішив покинути все, приїхати й стати на захист країни.

Чому вирішили повернутися і піти на фронт?

Я виріс в Луганську і ще у 2014 році почув перші вибухи. Розумів, що це таке. Але тоді я злякався, бо мені було лише 18 років. А цього разу серцем відчув, що треба їхати, що я не можу залишитися осторонь цієї біди.

Коли долучитися до лав ЗСУ?

6 березня я вже був на військовій службі.

До якої саме бригади долучилися і які завдання виконували на фронті?

Перша моя бригада – це 241 бригада тероборони міста Києва. Ми виконували геть різні завдання. Переважно це була оборона, але в нас були підрозділи розвідки, аеророзвідки, штурмові підрозділи. Не зважаючи на те, що ми територіальна оборона, ми досить гідно стояли на фронті й стомо. До речі, хлопці досі воюють, мої побратими досі ще там. І вони дуже гарно виконують свої бойові завдання. Пізніше я долучився до 111 бригади ТрО міста Луганська. З ними я був тільки в тилу, потім мене перевели в 118 бригаду ЗСУ на посаду стрільця-снайпера. І тоді я вже виконував безпосередньо свої обов’язки на фронті, на Запорізькому напрямку.

Коли отримали поранення і за яких обставин це сталося?

Це було 19 грудня, в районі Запоріжжя. почався артобстріл, ми заховалися в бліндаж і ворог, на жаль, підійшов дуже близько і почав закидувати нас гранатами. Спочатку почалися крики, типу: «який полк?». Я почав відстрілюватись, залетіла перша граната, я поклав на неї ноги, бо розумів, що ця граната може нас всіх повбивати. Після того, як мені відірвало першу ногу, праву, я далі вів бій. Коли залетіла друга граната, я так само поклав на неї ноги й відчув, що в бронежилет щось потрапило. Я відкинувся трохи назад, втратив свідомість, але буквально на кілька секунд. Коли прийшов до себе, побачив вже третю гранату. На третю гранату так само поклав ноги, бо вже розумів, що мені немає що втрачати, а життя хлопців треба зберегти, і своє життя також. Почав кричати, що ми здаємося. Хотів накласти собі турнікет, але вони [ред. росіяни] не хотіли чекати і збирались продовжувати бій. Вони закинули четверту гранату. І так само четверту я прийняв на ноги. І вже тоді ми вирішили здаватися в полон і вилазити з бліндажа.

Скільки вас тоді було там?

Троє. Я і зі мною ще двоє.

І вас трьох взяли в полон, так?

Я один в полон потрапив. Одному вдалося втекти, я допоміг йому в цьому. Другий, на жаль, загинув.

А як саме ви допомогли йому втекти?

Коли ми пролежали спочатку три доби в бліндажі з ворогом, в тому самому бліндажі, влетів наш FPV-дрон. Я почав їх [ред. росіян] накручувати, що зараз прилетить дуже багато пташок і розбере цей бліндаж. Вони розуміли, що так може бути і сказали: «ну, ми пішли». Я запитався: «а що ми»? А вони відповіли, щоб ми робили, що хочемо.

І коли вони втікали, я вкрав в них рацію, пізніше я передав цю рацію нашій стороні. Вони пішли, ми вийшли на зв'язок на свою сторону, нам сказали вибиратися, а я вибиратися вже не міг, бо всі три доби ми були без води та їжі. Я втратив багато крові, в мене одна нога відірвана, друга зламана була. І я допоміг побратиму просто встати на ноги, бо в нього ноги дуже затерпли. Він теж був не в найкращому стані. Просто допоміг йому встати й він пішов. За інструкцією, на жаль, йому довелося забрати всі рації наші, бо так воно є на фронті, ворог не має здобути наших засобів зв'язку.

Ми розуміли, що може статись так, що по мене ще прийдуть. Він вибрався, пізніше прийшов командир, але, на жаль, не вдалося забрати ані мене, ані побратима, бо тоді був сильний обстріл, і він повернувся за допомогою. На жаль, потім ворожа артилерія відсікала всі можливості підійти до нас групі евакуації. Буквально за кілька годин той другий загинув. Не одразу він загинув, на жаль. Чи на добре, може. І потім вночі прийшла група ворога, знову взяли мене в полон, знову сказали: «чекай тут в бліндажі, не рипайся, все буде добре». І пішли, знову покинули мене. Це був десь п'ятий день або четвертий. Десь на шосту-сьому добу прийшов знову один ворог, обшукав мене, сказав чекати в бліндажі і що все буде добре. І врешті-решт, на восьму добу мого перебування в бліндажі на морозі, прийшли мене евакуювати, на жаль, це був ворог.

Як ви цей час давали собі раду? Була у вас вода, їжа?

Води, їжі не було взагалі. Випало трошки снігу, вдалося одночасно і поїсти, і попити. Щодо ноги, я дуже старався врятувати собі коліна, бо розумів, що без колін буде дуже складно. В мене є така подруга, вона волонтерка із 2014 року, Анастасія Теплякова, вона мене вмовляла, щоб я взяв спеціальні шприци, в них було кровоспинне. Я спочатку відпирався, казав: «Настя, ну що ти жартуєш, я не буду це брати». Але потім все-таки кинув собі кілька в аптечку. Дякувати Богу, що я їх кинув. Бо це давало мені змогу відпустити турнікети й не втрачати кров. І таким чином кров поступала до коліна, я врятував собі коліно.

Які умови були в полоні?

Дуже різні. Спочатку мене тримали в Криму, у військовому госпіталі. Дуже добре ставилися, окрім допитів. Годували дуже добре. Всю медичну допомогу надавали, таблетки. Потім мене перевели в СІЗО. Його, я думаю, вже всі знають, це СІЗО №2 у Таганрозі. Там, де сиділи азовці і морські піхотинці. Камера, в яку я потрапив, була після ремонту. Тобто там не було ні мишей, нічого, але годували дуже огидно. Це дві маленькі гнилі картоплини. Воно все гаряче було, але це неможливо їсти. Хліб давали. Туалетний папір давали дуже рідко, якщо закінчувався, то що хочете, то і робіть. Через те, що я інвалід, і побратими, які були теж в полоні, одного була подвійна ампутація, ще один був з апаратом Єлізарова, нас на перевірку у коридор не виводили. Але інших хлопців виводили й регулярно били. Допити були, один допит був і досить неприємний, скажімо так. Найгірший мій досвід полону – в Сибірі. Там годували вже краще, але регулярні побиття, катування, знущання, принижування – це все було кожного дня.

А чому вони це робили? Хотіли якусь інформацію випитати?

Для них це була просто розвага, просто їм так хотілося. Не було жодної причини на те, щоб це робити. Вони, наприклад, дали нам якийсь вірш вивчити, хтось його не вивчив, і все... Це й була причина для побиття і знущання.

А який вірш, до прикладу, можливо, пригадаєте?

Я не хочу їх згадувати. Я намагався їх не вчити. Мене рятувала музика. Вони побачили татуювання музичне, спитали, чим я займаюся, я сказав, що я репер. Вони сказали, щоб я щось зачитав їм. І тоді пісні Ярмака мені в голову прийшли, я читав їм Ярмака. Завдяки цим пісням мене не били. Мене не били й побратимів з моєї камери теж не били. Вони слухали реп і їм подобалось. Я вже кілька разів казав, навіть з Ярмаком спілкувався, казав, наскільки йому вдячний за його пісні, і вони насправді нас рятували дуже.

А скільки часу ви пробули в полоні?

13 місяців.

Коли дізналися, що вас повернуть в Україну, що відчували?

А я не знав. Я дізнався про обмін за дві години до обміну. Ми приземлилися в Білорусі й нам сказали, що якщо будемо гарно себе поводити, то за дві, максимум три години будемо на Батьківщині.

А колись ті слова почули, що відчували?

Ще не вірив. Ніхто не вірив. Насправді було важко повірити. Бо вони завжди кажуть, що ти їдеш на обмін, щоб в дорозі ти нічого не зробив, не спробував втекти чи ще щось. Тому мало в це вірилося. Але коли я вже побачив небо... Бо двір і небо я не бачив з пів року десь. Вікна в тюрмі були зафарбовані й ми не бачили двору взагалі. І тоді я вже плюс-мінус розумів, що нас будуть міняти, коли розв'язали, бо зв'язані всі були. Залишилися навіть сліди досі. Тобто вже пройшло три місяці, а сліди від стяжок є.

Нагадайте дату, коли вас повернули?

Мене повернули 15.01.2025.

Чи достатню медичну допомогу вам надавали в полоні?

В госпіталі так. Мені зробили три операції, намагалися врятувати ліву ногу. Тобто про це я можу сказати щиро і відверто, що вони справді намагалися врятувати. І перед тим, як мене оперувати, вийшли лікарі, мене заспокоювали, казали, що зроблять протези, що все буде добре. Сказали, що їхнє завдання, щоб я не помер і їм все одно за кого я воюю. Я розумію, що таке ставлення було через те, що це було в Криму. Якби це було в якомусь іншому місці, то, я думаю, так би не ставились до нас. Бо всі лікарі, медсестри, всі були кримчани.

Самий обмін відбувався на якій території?

Білорусь-Україна.

Коли ви вже потрапили на територію України, що тоді відчули? Вже повірили?

Ні. Я ще кілька днів не вірив. Дві або три доби я взагалі не спав. Без пігулок не міг заснути. Це відбувалося через те, що в полоні завжди горить світло. Ви не спите в темряві. І я звик, що завжди світло, звик, що рано-вранці у нас підйом, треба швидко-швидко заправляти ліжка, у вас є обмежений час на те, щоб сходити в туалет. Там навіть в туалет можна було сходити тільки по команді, або коли дозволить доглядач. Я коли їв перший раз їжу нормальну, смачну, я сидів і плакав. Таке відчуття було, що нарешті я дочекався. До останнього не міг повірити в це.

Хто вас тут чекав? Кому першому подзвонили?

Брату. Перший брат був, потім одразу дівчина, котра дочекалася мене з полону. Потім мама. Спочатку подзвонив брату, потім хотів мамі подзвонити, але в неї весь час зайнято було. То я одразу подзвонив дівчині, з ними поговорив і потім вже мамі подзвонив.

Коли побачились з ними?

Після обміну, через два дні. Це я побачився з братом і дівчиною, а з мамою трошки пізніше. Бо потім виявилось, що в нас має бути карантин.

Розповідаєте про свою реабілітацію, лікування тут, яку допомогу вам надають?

Мене протезують, мені надають абсолютно все, що мені треба. Тобто, треба стоматолог, тут є стоматолог, треба перевірити зір, слух, все тут надається. І насправді я приїхав, для прикладу, я приїхав в четвер, після обіду, в п'ятницю мені зробили зліпки й вже в понеділок в мене були мої перші тренувальні протези.

Ви самі обирали Superhumans Center для своєї реабілітації?

Мені всі допомогли це зробити. Мене обміняли, мені брат одразу сказав, що я маю протезуватися саме в Superhumans Center. Ми одразу заповнили всі папери й вийшло так, що я навіть не встиг пройти всі процедури після полону. Мене вже хотіли забрати сюди. Але довелося відкласти трішки мою госпіталізацію сюди, бо є деякі речі, які я обов'язково мав пройти після полону.

Як вам дається реабілітація й опанування протезів?

Я думав, що це буде складніше. Коли мені дали протези, я просто вдів їх, встав і пішов. В мене є така жага до ходи, до відновлення, що мене важко зупинити.

Коли вже повністю опануєте їх, куди вирушите, чи що зробити найперше?

Коли мені тут дадуть протези з собою, я просто поїду у Львів і буду гуляти по парку.

Окрім реабілітації, чим ще займаєтеся? Ми з вами вже попередньо бачилися, ви розповідали, що у вас теж дуже насичений графік.

Виступаю. Наприклад, перший мій виступ був тут на дев’ятому поверсі. Потім я потрапив в нічний клуб «Малевич», виступив там на Fashion Model Event. Пізніше мене запросили виконати пісню, заспівати гімн та зробити перший символічний удар в матчі «Рух» з «Динамо» на Арені Львів. А цієї суботи в центрі Львова я підійшов до вуличних музикантів, попросив мікрофон і просто собі виступив.

Що порадити людям, які постраждали від війни, захисникам, які також пережили полон?

Старатися забути полон, я розумію, що це важко, бо я сам постійно його пам'ятаю, але ставитися до цього, як до досвіду. Ти живий, ти вдома і нема чого боятися, замикатися в собі. Треба бути відкритим для себе, відкритим для людей. Якщо ти пройшов такий жах як полон, то тут вже для тебе не може бути якихось проблем, перешкод до твоїх цілей. Просто треба робити те, що тобі подобається, що ти хочеш.

А чи часто ви згадуєте події в полоні, чи можливо вам не сняться?

Раніше снилися, а згадую щоденно. Для мене ці спогади не викликають дискомфорту. Бо я розумію, що це досвід, що я це пройшов і це буде зі мною до кінця життя. Тому я ставлюся до цього легко і це була частина моєї роботи. Бо військова служба для кожного – це робота. Воювати – це робота. Ми виконуємо свою роботу. Звісно, в цій роботі є свої нюанси, такі як поранення, потрапляння в полон, смерть. Тобто кожен військовослужбовець має бути готовий до цих факторів. Звісно, не налаштовувати себе на те, що це станеться. Навпаки, треба налаштовувати, що цього не станеться і ти цього не допустиш. Дуже багато моїх знайомих билися до кінця і вигравали цей бій за рахунок того, що вони вірили, що вони вийдуть, що вони зможуть. Але все одно є такі нюанси, що це може трапитися.

Про що мрієте і які у вас плани надалі, коли закінчите свою реабілітацію?

Поки що, чесно, не знаю. Я дуже хочу покататися на мотоциклі, дуже хочу додому. Перш за все додому – хочу в Харків. Там доволі небезпечно зараз, але для мене це вже не так і страшно.