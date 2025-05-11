Підопічні Ротаня мають шанс вперше в історії завоювати золото першості

У неділю, 11 травня, «Карпати» в межах 28-го туру чемпіонату України прийматимуть «Олександрію». Гра відбудеться у Львові на стадіоні Україна і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Олексій Деревінський (Хмельницький), а за VAR відповідатиме Олександр Омельченко (Слов’янськ).

Поєдинок матиме ключове значення для обох команд: «Олександрія» продовжує зберігати шанси на чемпіонство, тоді як «Карпати» все ще можуть потрапити в єврокубки. У 27-ми поєдинках «містяни» лише двічі поступилися (по одному разу «Динамо» та «Шахтарю»), мають другу найкращу оборону ліги та третю найкращу атаку. У першому колі «Олександрія» перемогла «зелено-білих» з рахунком 3:0 – хет-триком тоді відзначився португальський оборонець господарів Мігель Кампос.

Цікаво, що обидві команди мають чинні безпрограшні серії – «Карпати» не поступалися в останніх дев’яти матчах, а «Олександрія» – у восьми.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Олександрію». На їхню перемогу дають 2,25, тоді як успіх «Карпат» оцінюють у 3,40. Нічия котирується у 3,30. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,47, тоді як тотал менше 2,5 – 1,54.

Найбільше шансів забити в «Олександрії» мають Олександр Філіппов (2,80) та Теді Цара (3,00), тоді як в «Карпатах» сподіваються на Ігора Невеша (3,00) та Ігоря Краснопіра (3,50).

Де дивитися матч 28-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Олександрією»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.