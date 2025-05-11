У Львові та області фіксують нічні заморозки

У ніч на неділю, 11 травня, синоптики зафіксували у Львові температурний рекорд. Мінімальна температура повітря була найнижчою за останні 47 років.

Як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, 11 травня мінімальна температура повітря становила -0,2°С. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалось у 1978 році і становило +0,4°С.

«Це вже другий випадок перекриття мінімальної температури від початку року – і вдруге зафіксовано весняного місяця (перший випадок був у квітні)», – зазначили у гідрометцентрі.

Попри нічні заморозки, денна температура повітря 11 травня у Львові та області сягне 9-14° тепла.