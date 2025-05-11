Німеччина передасть Україні понад 200 ракет

Німеччина зі згоди США передасть Україні понад 200 ракет для реактивної артилерійської системи HIMARS та зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це у суботу, 10 травня, з посиланням на джерело у Конгресі США повідомила американська щоденна газета The New York Times.

За даними журналістів, передачу ракет Україні США схвалили у п’ятницю, 9 травня. Цю інформацію The New York Times підтвердив чиновник Конгресу США. Йдеться про 125 далекобійних артилерійських ракет для HIMARS та 100 ракет для комплексу протиповітряної оборони Patriot. Боєприпаси Україні передасть Німеччина.

«Ця критично необхідна зброя виробляється в Сполучених Штатах і не може бути експортована без схвалення американського уряду, навіть якщо вона належить іншій країні», зауважили журналісти The New York Times.

Зазначимо, що невідомо, коли саме Україна отримає ракети. Оскільки новий уряд Німеччини у п’ятницю, 9 травня, ухвалив рішення засекретити всю інформацію про передачу Україні військової допомоги. Це означає, що перелік наданого Україні озброєння більше не будуть публікували на офіційному урядовому сайті. Таке рішення ухвалили, щоб «позбавити агресора військових переваг».

Нагадаємо, 1 травня, Kyiv Post із посиланням на дипломатичні джерела повідомив, що Адміністрація Дональда Трампа сповістила конгрес США про намір дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS). Експорт готові забезпечити щонайменше на 50 млн доларів.