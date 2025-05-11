Нацгвардійці знищили російський ЗРК «Тор-М2»

Бійці Національної гвардії України знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2», який коштує близько 25 млн доларів. Про це у неділю, 11 травня, повідомили у пресслужбі НГУ.

Бійцям Нацгвардії вдалося знищити російський комплекс протиповітряної оборони на південному напрямку. Зазначається, що ураження ЗРК стало можливим завдяки злагодженим діям розвідників та операторів безпілотників.

«Нацгвардійці продовжують ефективно працювати на південному напрямку. Цього разу під влучним ударом опинився російський зенітно-ракетний комплекс “Тор-М2”», – йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці опублікували відео ураження російського ЗРК. На кадрах видно, що після кількох скидів вибухівки з дронів, комплекс починає палати, а російські військові вибігають з ЗРК. Чи вдалося вижити російському екіпажу – невідомо.

ЗРК «Тор» – всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Його розробка почалася у радянській Росії у 1975 році, а на озброєння російської армії він надійшов у 1986 році, росіяни і зараз активно використовують ці ЗРК, зокрема, у війні проти України.

ЗРК «Тор-М2» є однією з модифікацій «Тор», його головна відмінність – здатність вести вогонь на ходу без зупинок. Також комплекс має вдвічі збільшений боєкомплект (до 16 ракет), а ракети 9М338 мають розширену зону ураження і підвищену точність стрільби. Його вартість становить близько 25 млн доларів.

Нагадаємо, 5 травня в Україні вперше зафіксували знищення російської унікальної корабельної радіолокаційної станції «Заслон», яка здатна виявляти цілі на відстані до 300 км. Російську РЛС вдалося знищити Силам безпілотних систем.