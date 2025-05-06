Українські військові вперше уразили рідкісний російський радар «Заслон»

В Україні вперше зафіксували знищення російської унікальної корабельної радіолокаційної станції «Заслон», яка здатна виявляти цілі на відстані до 300 км. Про це у понеділок, 5 травня, повідомили Сили безпілотних систем та опублікували відео ураження.

Окупанти встановили корабельний радар «Заслон» на колісне шасі. Його вдалося знищити операторам дронів 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд». Військові не розголошують на якому саме напрямку знищили російську РЛС, але зазначають, що, ймовірно, це сталось вперше.

«Заслон» – російський трикоординатний корабельний багатофункціональний радіолокаційний комплекс нового покоління. Призначений для пошуку, виявлення та супроводу різних повітряних (у тому числі малорозмірних та на низькій висоті) та надводних цілей. Крім того, він здатний розпізнавати та класифікувати виявлені цілі, а також видавати цілевказання для зенітної керованої ракети. Є сукупністю різних модульних систем, інтегрованих у баштово-щоглову надбудову корабля. Зазвичай встановлюється на нові кораблі класу «корвет» ВМФ Росії.

«Заслон» здатний виявляти цілі на відстані до 300 км та одночасно супроводжувати до 200 обʼєктів. За даними з російських джерел, вартість радара «Заслон» становить понад 50 млн доларів.

Нагадаємо, у лютому 2025 року біля Покровська вперше зафіксували знищення російської новітньої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка». Вона є покращеним варіантом інших російських важких вогнеметних систем ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнцепьок».