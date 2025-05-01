Українські військові уразили російський ЗРК «Бук-М3»

Українські військові уразили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», який коштує близько 45 млн доларів. Про це у четвер, 1 травня, повідомила 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс».

Зазначається, що російський ЗРК середньої дальності виявили розвідники бригади «Чорний ліс», а уразили – дружні підрозділи. Судячи з оприлюдненого відео, росіяни намагалися сховати ЗРК з-поміж дерев, однак не вийшло. На кадрах також видно детонацію бойового комплекту російського комплексу. Зазначимо, що військові не уточнюють, на якому саме напрямку сталось ураження.

«Бук-M3» – комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії і вогневої, і радіоелектронної.

Комплекс перебуває на озброєнні російської армії з 2016 року та є осучасненою версією комплексу «Бук-М2» – він має нові компоненти електроніки. Комплекс здатний уражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до 3 км/с на відстані до 70 км і висотах від 15 м до 35 км. Приблизна вартість «Бук-M3» становить 45 млн доларів.

Нагадаємо, 7 квітня Сили безпілотних систем повідомили, що протягом 12 годин уразили три російські зенітні ракетні комплекси загальною вартістю 250 млн доларів.