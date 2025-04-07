ЗРК «Бук-М2»

Оператори Сил безпілотних систем у Курській області протягом 12 годин уразили три російські зенітні ракетні комплекси. Про це у понеділок, 7 квітня, повідомили у Telegram-каналі СБС.

Ворожі ЗРК виявили та уразили оператори 413-го окремого батальйону безпілотних систем «Рейд» СБС у взаємодії зі зведеним загоном «Джміль» 78 окремого десантно-штурмового полку.

Зокрема, українські військові точними ударами FPV-дронами знищили пускозаряджальну установку (ПЗУ) «Бук-М2», яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмузі. Спочатку пілоти вдарили по місцю механіка-водія, а потім поцілили контейнер із зенітною ракетою, що призвело до повного знищення ЗРК.

Крім того, оператори батальйону вразили дві пускові установки ЗРК «Бук-М3», пошкодивши їхні радари.

«Радар є ключовим елементом ЗРК, що призначений для “підсвічування” повітряних цілей та наведення ракет. Його знищення підриває бойові спроможності комплексу», – наголосили у Силах безпілотних систем.

«Бук-М2» зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він призначений для ураження літаків стратегічної й тактичної авіації, вертольотів, крилатих ракет й інших аеродинамічних літальних об'єктів, тактичних балістичних і авіаційних ракет, керованих авіабомб. Також ЗРК використовують для обстрілу надводних і наземних радіоконтрастних цілей. Крім того, «Бук-М2» може застосовуватися для протиповітряної оборони. ЗРК коштує приблизно 100 млн доларів.

ЗРК «Бук-М3» є осучасненою версією комплексу «Бук-М2» та має нові компоненти електроніки. Це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності. Призначений для боротьби з маневрувальними аеродинамічними цілями, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії і вогневої, і радіоелектронної. ЗРК коштує приблизно 45 млн млн доларів.

Нагадаємо, 31 березня Сили безпілотних систем повідомляли про знищення російської важкої вогнеметної системи «Сонцепьок», яку окупанти намагалися сховати за 25 км від лінії фронту.