Російська важка вогнеметна система «Сонцепьок

Оператори Сил безпілотних систем знищили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок», яку окупанти намагалися сховати за 25 км від лінії фронту. Про це у понеділок, 31 березня, повідомили на Facebook-сторінці СБС.

Зазначається, що ворожу вогнеметну систему виявили оператори 413 батальйону «Рейд», а потім завдали по ній точного удару. Окупанти намагалися сховати «Сонцепьок» у посадці за 25 км від лінії фронту.

Важка вогнеметна система ТОС-1А «Сонцепьок» розроблена у 2001 році. Система використовує термобаричні боєприпаси (боєприпас, створений на основі ефекту об'ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Багато експертів відносять їх до зброї масового ураження, хоча вони не заборонені міжнародними договорами). «Сонцепьок» призначений для підтримки піхоти та танкових військ.

Окупанти використовують «Сонцепьок» для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі. Максимальна дальність стрільби вогнеметної системи становить 6 тис. м, а площа ураження може досягати 40 тис. м². Її приблизна вартість – 15 млн доларів.

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо про перше знищення російської новітньої вогнеметної системи ТОС-2 «Тосочка». Вона є покращеним варіантом російських важких вогнеметних систем ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнцепьок».