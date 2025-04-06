Військові 63 ОМБр, які захистили САУ від російської атаки

Військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади за допомогою дробовика та автоматів збили 7 російських дронів, якими росіяни намагалися уразити самохідну артилерійську установку «Акація». Про відбиття атаки військові розповіли у Telegram-каналі бригади у неділю, 6 квітня.

За словами військових, росіяни виявили українську артустановку та намагалися її знищити разом з екіпажем, здійснивши для цього кілька дронових атак.

«Між атаками було десь 20-25 хвилин і йшла наступна атака. Таких атаки було чотири, нарахували 17 дронів. Перші удари були здійснені для того, щоб розбити захисну сітку», – розповів командир екіпажу САУ Олександр.

Екіпаж САУ почав відбивати російську дронову атаку за допомогою дробовика та автоматів. Командир екіпажу з дробовика збив чотири російські дрони, ще три БпЛА – знищили його побратими. Після цього військові евакуювали установку у безпечне місце. Надалі окупанти намагалися уразити САУ з артилерії, здійснивши для цього 10 ударів, однак влучити в артустановку у росіян так і не вийшло.

«Як результат – машина ціла, екіпаж в безпеці. Переїхали у безпечне місце без втрат: без загиблих та поранених. Єдине – собака злякалася», – додав командир екіпажу САУ.

2С3 «Акація» – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, призначена для знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу. «Акація» розроблена в Радянському Союзі й перебуває на озброєнні багатьох країн, зокрема, України, Росії, Білорусі.