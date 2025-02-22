Пораненому бійцю «Азова» дронами доставили на передову кров для переливання
Військовий з моменту поранення до евакуації провів на позиції 10 годин, переливання крові врятувало йому життя
Військовослужбовцю бригади «Азов», який отримав важке поранення, за допомогою дронів доставили на передову кров для переливання. Відео операції опублікували у пресслужбі бригади.
Як розповіли військові, воїн 12-ої бригади «Азов» отримав важке уламкове поранення в шию, що викликало у нього велику крововтрату. Евакуювати пораненого одразу було неможливо, а військовий терміново потребував переливання крові. Тому медики вирішили доставити кров для постраждалого за допомогою скиду з дронів. Як розповів «Мілітарному» начальник медичного батальйону «Темний», безпілотники доставили все необхідне прямо у траншею на передовій. Зокрема, системи для переливання, внутрішньокістковий девайс, засоби для зігрівання, кальцій, знеболювальні препарати, антибіотики тощо.
«Переливання компонентів крові здійснював бойовий медик взводу з рівнем СМС, який сам був поранений. Допомагав йому піхотинець із вогнепальним поранення верхніх кінцівок», – розповів «Темний».
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Зазначається, що з моменту поранення військовий протягом 10 годин перебував на позиції. Переливання крові врятувало йому життя. Потім бійця вдалося евакуювати і медики стабілізували його стан.
Нагадаємо, до 2023 року переливання крові дозволялось проводити лише лікарям з відповідною кваліфікацією. Однак у вересні 2023 року уряд дозволив проводити переливання бойовим медикам та військовим без медичної освіти. Для цього вони мають пройти тренінг з основ трансфузійної терапії.