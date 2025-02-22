Траншея на передовій, куди дрони доставили кров для пораненого військового

Військовослужбовцю бригади «Азов», який отримав важке поранення, за допомогою дронів доставили на передову кров для переливання. Відео операції опублікували у пресслужбі бригади.

Як розповіли військові, воїн 12-ої бригади «Азов» отримав важке уламкове поранення в шию, що викликало у нього велику крововтрату. Евакуювати пораненого одразу було неможливо, а військовий терміново потребував переливання крові. Тому медики вирішили доставити кров для постраждалого за допомогою скиду з дронів. Як розповів «Мілітарному» начальник медичного батальйону «Темний», безпілотники доставили все необхідне прямо у траншею на передовій. Зокрема, системи для переливання, внутрішньокістковий девайс, засоби для зігрівання, кальцій, знеболювальні препарати, антибіотики тощо.

«Переливання компонентів крові здійснював бойовий медик взводу з рівнем СМС, який сам був поранений. Допомагав йому піхотинець із вогнепальним поранення верхніх кінцівок», – розповів «Темний».

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Зазначається, що з моменту поранення військовий протягом 10 годин перебував на позиції. Переливання крові врятувало йому життя. Потім бійця вдалося евакуювати і медики стабілізували його стан.

Нагадаємо, до 2023 року переливання крові дозволялось проводити лише лікарям з відповідною кваліфікацією. Однак у вересні 2023 року уряд дозволив проводити переливання бойовим медикам та військовим без медичної освіти. Для цього вони мають пройти тренінг з основ трансфузійної терапії.