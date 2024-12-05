Військових медиків не переводитимуть в піхоту

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони переводити військових з медичною освітою на посади, що не пов’язані з медициною. Відповідний указ № 817/2024 опублікували на сайті Офісу президента у четвер, 5 грудня.

Відповідно до указу президента, Кабінет міністрів протягом місяця має врегулювати заборону на призначення військових медиків на посади, які не пов’язані з медициною.

«Прийняти в місячний строк рішення щодо додаткового нормативно-правового врегулювання встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою)», – йдеться в указі президента.

Проте, у документі сказано, що призначення може відбутися за власним бажанням медика.

Крім того, уряд протягом місяця має переглянути умови та механізм бронювання військовозобов’язаних медичних працівників під час дії воєнного стану. Йдеться, зокрема, про обмеження щодо кількості заброньованих медиків. Також для обласних та міських адміністрацій планують встановити обов’язкове погодження з органами виконавчої влади критерії, за якими визначатимуть критично важливі підприємства.

Також у військово-медичних закладах планують впровадити медичну інформаційну систему. Відтак забезпечити електронний облік поранених, травмованих та хворих військових, а також електронне ведення медичної документації.

Нагадаємо, 2 листопада начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив переведення військових Повітряних сил у піхоту. Він зазначив, що це відбувається «не від хороших часів».