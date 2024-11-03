Мар'яна Безугла заявила, що в Україні стали збивати менше безпілотників

Військових Повітряних сил направляють у піхоту, але це не впливає на кількість збитих ударних БпЛА. Про це у суботу, 2 листопада, повідомив начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Так, підтверджую, направляють! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС оті направлення. І, звісно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому!», – написав Юрій Ігнат у Facebook.

Напередодні про переведення військових Повітряних сил у піхоту заявила скандальна депутатка Мар’яна Безугла. Про це вона написала у своїх соцмережах: «“Шахеди” стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту».

Однак, за словами Юрія Ігната, це не впливає на загальну кількість збитих ударних безпілотників, оскільки до їхнього збиття залучають не тільки військових Повітряних сил, а й інші складові Сил оборони. Юрій Ігнат назвав допис Мар’яни Безуглої маніпуляцією.

«Зрештою, і відсоток збиття “шахедів” аж ніяк не зменшився, є щоденні офіційні звіти! Поясню ще раз – разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, “з гівн@ і палок”, яке ми у зведеннях називаємо “БпЛА невстановленого типу”. Їх половина — вони маркуються як “локаційно втрачені”. Тому брехня про менше збивають – очевидна!», – наголосив Юрій Ігнат.

Зазначимо, що Мар’яну Безуглу часто звинувачують у роботі на користь російській пропаганді. Скандальна нардепка часто критикує військове керівництво України. Зокрема, вона заявляла, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито не надав план війни на 2024 рік. Крім того, нардепка є авторкою скандальних ініціатив. Вона закликала карати військовозобов’язаних українців за кордоном, а також мобілізувати жінок та волонтерів. Також Мар’яна Безугла пропонувала відновити смертну кару в Україні. Зокрема, дозволити командирам вбивати підлеглих у разі непокори.

Крім того Мар’яна Безугла заявляла, що винищувач F-16, втрату якого офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ, нібито збила українська протиповітряна оборона.

До слова, в ніч на неділю, 3 листопада, росіяни випустили по Україні 96 безпілотників та одну керовану авіаційну ракету. Своєю чергою Сили оборони збили 66 ударних БпЛА та ракету, ще 27 безпілотників – локаційно втрачені.