Повітряні сили зафіксували 98 БпЛА на території України

У ніч на неділю, 3 листопада, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Загалом росіяни випустили по території України понад 100 повітряних цілей, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

Повітряна атака Росії тривала з 21:00 2 листопада. Під час неї у повітряному просторі України зафіксували:

96 ударних дронів типу Shahed та БпЛА невстановленого типу, випущених з російських Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська;

керовану авіаційну ракету Х-59/69, випущену з Курської області.

Результати роботи ППО 3 листопада

«Станом на 09:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втратили, інформація щодо збиття чи падіння ворожих цілей уточнюється. Ще один БпЛА полетів на територію Білорусі.

До слова, уламки кількох безпілотників пошкодили цивільну забудову Києва – це вже друга ніч поспіль, під час якої дрони завдають руйнувань столиці.