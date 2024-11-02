Росіяни атакували Україну понад 70 дронами й авіаракетою
Частину ворожих повітряних цілей збили Повітряні цілі
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У ніч на суботу, 2 листопада, Росія завдала чергового удару по українських містах. Окупанти запустили керовану авіаційну ракету та понад 70 дронів-камікадзе по низці областей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога, пов’язана із застосуванням ворожих безпілотників, станом на 12:00, триває. За даними Повітряних сил, приблизно п’ять ударних безпілотників перебувають у повітряному просторі України.
Загалом росіяни запустили:
- керовану авіаракету Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області Росії;
- 71 ударний безпілотник типу Shahed та БпЛА невстановленого типу з Орла та Курська в Росії.
«Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, п’ять БпЛА — повернулись у Росію», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Результат роботи ППО на 2 листопада
Внаслідок падіння уламків щонайменше у чотирьох областях України зафіксували руйнування. Зокрема, внаслідок російської атаки постраждала житлова забудова Києва – там виникли пожежі у багатоповерхівках.