Росіяни запустили 71 безпілотник по Україні

У ніч на суботу, 2 листопада, Росія завдала чергового удару по українських містах. Окупанти запустили керовану авіаційну ракету та понад 70 дронів-камікадзе по низці областей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога, пов’язана із застосуванням ворожих безпілотників, станом на 12:00, триває. За даними Повітряних сил, приблизно п’ять ударних безпілотників перебувають у повітряному просторі України.

Загалом росіяни запустили:

керовану авіаракету Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області Росії;

71 ударний безпілотник типу Shahed та БпЛА невстановленого типу з Орла та Курська в Росії.

«Станом на 11:00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, п’ять БпЛА — повернулись у Росію», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО на 2 листопада

Внаслідок падіння уламків щонайменше у чотирьох областях України зафіксували руйнування. Зокрема, внаслідок російської атаки постраждала житлова забудова Києва – там виникли пожежі у багатоповерхівках.