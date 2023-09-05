Постанова допоможе зменшити відсоток превентивних смертей від крововтрати на фронті

Кабінет міністрів України дозволив бойовим медикам робити переливання крові пораненим бійцям на передовій до прибуття в госпіталі чи стабілізаційні пункти. Для того, щоб робити переливання крові, військовослужбовці мають пройти відповідне навчання, повідомили у вівторок, 5 вересня, у прес-службі МОЗ.

Раніше законно переливати кров могли тільки кваліфіковані спеціалісти з медичною освітою. Зокрема, медики з відповідною кваліфікацією перебували у стабпунктах та госпіталях, куди треба було довезти поранених.

Дозвіл МОЗ пришвидшить надання допомоги пораненим військовослужбовцям. Міністерство запровадило спеціальну навчальну програму для військовослужбовців, яка допоможе значно зменшити відсоток превентивних смертей від крововтрати на фронті.

«Зазначена навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці», – повідомили у прес-службі МОЗ.

Тренінг з основ трансфузійної терапії покликаний надати військовим без медичної освіти навички щодо переливання крові до прибуття в госпіталі. Пройти тренінг можна буде на базі визначених центрів крові. Після проходження навчання бойові медики зможуть проводити переливання крові в автомобілях під час евакуації поранених бійців до госпіталів.

У МОЗ нагадали, що лікарні та госпіталі потребують сталих запасів крові, тому закликали долучатися до донорства. Для того, щоб стати донором та здати кров, потрібно зателефонувати до центру служби крові вашого міста чи району та записатися на забір крові. Зробити це можна тут.

Нагадаємо, 29 серпня Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону при надзвичайних ситуаціях. Постанова передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Наразі, як наголосили в МОЗ, держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій і терористичних актів РФ.