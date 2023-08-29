Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 29 серпня, дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Ухвалена сьогодні постанова – це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система працювала безперебійно», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як зазначили у міністерстві охорони здоров’я, з початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Причинами такого суттєвого зростання стало збільшення інтенсивності бойових дій на фронті та щоденні обстріли ворогом мирних міст. Наразі, як наголосили в МОЗ, держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій і терористичних актів РФ.

У міністерстві наголосили на тому, що рішення уряду дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. Відповідальними за її отримання визначено Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.