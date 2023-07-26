Автобус може виїхати на підприємство, у будь-який населений пункт області, де є донори

Перше ТМО м. Львова отримало від благодійників США спеціально облаштований автобус для забору крові. У ньому є усе необхідне для комфортної донації: столи, зручні крісла та інший маніпуляційний інвентар. Одночасно здавати кров зможуть четверо донорів.

З початком повномасштабної війни потреба в донорській крові по всій Україні стрімко зросла. Тож американські організації Carters Blood Care, United Help Ukraine та Free Ukraine and World об’єдналися, аби доправили до нас цей мобільний пункт забору крові, повідомили у медичному об’єднанні.

У середині автобуса донори почуватимуться комфортно

«Тепер донори, які хотіли б пожертвувати кров для інших, але не могли до нас приїхати, зможуть це зробити у нашому мобільному пункті. Автобусом ми зможемо виїхати на будь-яке підприємство, або ж приїхати для забору крові у будь-який населений пункт нашої області, аби залучити більше донорів та врятувати якомога більше життів пацієнтів», – повідомив представник Центру служби крові Першого медоб’єднання Святослав Синюк.

Спеціалісти Центру служби крові забезпечують безперебійну та цілодобову роботу Банку крові. Звідти кров передають у всі медичні заклади Першого медоб’єднання. Аби покрити потребу в цільній крові, еритроцитарній та тромбоциратній масі, щодня треба 50-60 донорів. Забезпечити донорську кров у такому обсязі досі було вкрай складно.