Лабораторія на колесах допоможе медикам бути ближче до людей, які хочуть здати кров, а також до тих, хто її потребує

Львівщина отримала мобільний Центр крові. Його передала шведська благодійна фундація «Blåljus i samverkan» за сприяння БФ «Із янголом на плечі», повідомив 22 квітня очільник ЛОВА Максим Козицький.

Ця мобільна лабораторія допоможе медикам бути ближче до людей, які хочуть здати кров, а також до тих, хто її потребує. Це вже наступний крок у культурі донорства у нашій області.

У цьому автобусі одночасно можуть прийняти чотирьох донорів крові

«Автобус Україні подарував Центр крові у Стокгольмі. Всередині є медичні ліжка, необхідне обладнання для забору крові та проведення лабораторних аналізів. Одночасно тут можуть прийняти четверо донорів крові», – повідомив Максим Козицький.

Тут буде зручно і донору, і пацієнту

«Ми вважаємо, що Україна є нашим сусідом і коли Путін напав на неї, ми не мали іншого вибору ніж робити те, що робимо», – зазначив голова Фонду Пер Йохансон.

Директор БФ «Із янголом на плечі» Юрій Федечко повідомив ZAXID.NET, що лабораторія на колесах прибула на Львівщину сьогодні, 22 квітня, вона буде закріплена за Львівським обласним центром служби крові. Така лабораторія в Україні наразі єдина. Довжина автобуса - 14 м. У ньому можуть вміститися одночасно 10 осіб: бригада медиків з шести осіб і чотири донори.

Фундацію «Blåljus i samverkan» створили пожежник, рятувальник і парамедик, щоб допомагати людям своїх професій.

Від березня 2022 року фундація передала в Україну понад 20 транспортних засобів, здебільшого – «швидких».