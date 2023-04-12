Потужності лабораторії дозволяють забезпечити лабораторний супровід всіх трансплантацій в Західному регіоні

Львів отримав надсучасне лабораторне обладнання для проведення трансплантацій органів, вартістю 98 млн грн. Це дозволить проводити специфічні дослідження, зокрема, на визначення сумісності між потенційним донором та реципієнтом на місці. Потужності лабораторії, яка діє у першому медичному об'єднанні Львова, дозволить забезпечити лабораторний супровід всіх трансплантацій в Західному регіоні, повідомило 12 квітня МОЗ України.

За перші три місяці 2023 року в Україні вже виконано 124 органні трансплантації органів. Найбільше пересадок проведено у Львові – 35. Аби усі, хто потребує трансплантації, отримали допомогу в Україні, МОЗ спільно з Медичними закупівлями України закупили для центрів транслантації сучасне лабораторне обладнання. Львів отримав обладнання на 98 млн грн.

«Лабораторія на базі територіального медичного обʼєднання Львова отримала секвенатор нового покоління, систему «LabScan», протічний цитометр, спектрофотометр, 8 ампліфікаторів різного рівня (в тому числі Real Time), апарати електрофорезу, мікроскопи з камерами та програмним забезпеченням експертного класу, низькотемпературні морозильні камери та лабораторні холодильники», – сказано у повідомленні.

Лабараторія, що є у Львові – одна з трьох міжрегіональних лабораторій першого рівня( ще дві є у Києві і Миколаєві). Лабораторії першого (експертного) рівня забезпечують виконання повного спектра клініко-лабораторних та специфічних досліджень у сфері трансплантології, насамперед для реципієнтів. Серед них: високоточні імуногенетичні дослідження і, зокрема, дослідження, спрямовані на визначення сумісності між потенційним донором та реципієнтом.

На новому обладнанні вже проведено 20 HLA типувань першого класу, зроблено 100 крос-матч тестувань, виділено 100 ДНК реципієнтів, які знаходяться в листку очікування для подальшого типування.

Планується забезпечити лабораторний супровід пацієнтам ТМО Львова та провести понад 1000 молекулярно-генетичних та імунологічних досліджень. Потужності лабораторії дозволяють забезпечити лабораторний супровід всіх трансплантацій в Західному регіоні.