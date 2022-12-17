Зараз деякі види досліджень, потрібних при пересадці органів, проводять лише у столиці

В Україні буде створено три міжрегіональні лабораторії першого (експертного) рівня, в яких проводитимуть повний спектр клініко-лабораторних та специфічних досліджень в сфері трансплантології, передусім, для реципієнтів. Серед них будуть високоточні імуногенетичні дослідження і, зокрема, дослідження, спрямовані на визначення сумісності між потенційним донором та реципієнтом. Одна з таких лабораторій буде у лікарні Першого медичного об’єднання Львова.

Для міжрегіональних лабораторій уже закупили відповідне обладнання, повідомили 16 грудня в Українському центрі трансплант-координації.

Міжрегіональні лабораторії, окрім Львова, будуть також у Києві (НДСЛ «Охматдит») і в Миколаєві (Миколаївська обласна клінічна лікарня).

«Вибір регіональних локацій і клінічних баз для лабораторій відбувся після збору та аналізу інформації про матеріально-технічне та кадрове забезпечення декількох сотень лабораторій по всій Україні. Було проведено картування з урахуванням аналізу чисельності та щільності населення, трансплантологічної активності медзакладів у кожному регіоні», – сказано у повідомленні.

Створення міжрегіональних лабораторій Центр трансплант-координації ініціював у 2021 році. Ідею підтримали МОЗ, уряд та народні депутати і у держбюджеті нинішнього року заклали кошти на закупівлю необхідного обладнання.

«Ми придбали найсучасніше обладнання, таке ж , яке використовують у провідних зарубіжних лабораторіях. Слід зауважити, трансплантація і зараз має лабораторний супровід. Але деякі види досліджень проводять лише в столиці, для окремих досліджень в регіонах використовують застарілі або незручні методики. Тому створення лабораторій першого рівня - це і про якість трансплантацій, їх ефективність і про зручність для медиків та пацієнтів», – повідомив генеральний директор УЦТК Дмитро Коваль.

Обладнання вже починає надходити до лабораторій. Наразі розпочинається процес його встановлення, налагодження і валідації з одночасним навчанням фахівців, який триватиме до кінця весни 2023 року. Очікується, що лабораторії першого рівня повноцінно запрацюють з осені наступного року.