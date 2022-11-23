Завдяки трансплантації врятовано дев'ять життів

У двох львівських лікарнях - лікарні св. Пантелеймона і лікарні св. Луки за 30 годин пересадили два серця, печінку та шість нирок. Органи пересадили від посмертних донорів. Ними стали двоє чоловіків з Львівщини та жінка із Буковини. Донори загинули від травм, несумісних з життям, але завдяки рішенню родичів і лікарям продовжили жити в інших людях. У пересадках взяло участь майже 100 медпрацівників, повідомили в лікарні.

Донорами органів стали 25-річний і 31-річний чоловіки з Львівщини і 60-річна жінка з Буковини.

«У перший “коридор пошани” медпрацівники лікарні вишикувалися опівночі. Впродовж наступних 12 годин вони пересадили дві нирки, серце та печінку. Останню 63-річному чоловіку з Донецька робили разом з спеціалістами Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О. Шалімова», – сказано у повідомленні.

У той час ще дві нирки пересаджували в сусідніх операційних. Їх привезли з Чернівців, куди львівські лікарі їздили на вилучення органів. Шанс на повноцінне життя отримали дві жінки з Чернівців та Ужгорода з важкою формою ниркової недостатності. Обидві роками були залежні від гемодіалізу – штучного очищення організму від токсинів.

Нирки отримали реціпієнти з різних областей. Їхній вік – 34-46 років.

У цей же час у лікарні св. Луки на донорство погодилася ще одна родина. Їхній 31-річний син трагічно загинув і рідні погодилися, аби його серце продовжило битися.

«На світанку медпрацівники “коридором шани” провели його в операційну. Нирки пересадили в сусідніх операційних, серце - в лікарні св. Пантелеймона. Його отримав 45-річний львів'янин, який без цієї операції не мав би шансу жити», – повідомили в лікарні.

Дев'ять пересаджених органів за такий короткий час. Аби врятувати життя пацієнтів, об'єдналися майже сотня медпрацівників.