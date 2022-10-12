4-річний Миколка уже поїхав додому і до Центру приїжджатиме лише на контрольні огляди

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели трансплантацію нирки від родинного донора 4-річному хлопчику з Івано-Франківщини. Він став наймолодшим реципієнтом у західному регіоні, який отримав донорський орган. Пересадку нирки дитині такого віку у Львові провели вперше, досі такі оперативні втручання проводили лише в Києві. Донором органа став батько хлопчика.

У Миколки в рік діагностували хронічний гломерулонефрит, понад 1,5 року він перебував на перитонеальному діалізі.

До Львова хлопчика доставила «швидка» з важкою нирковою недостатністю. У реанімаційному відділенні Центру стабілізували стан хлопчика і почали готувати до трансплантації, оскільки це була єдина надія на повноцінне життя дитини.

Досі у Львові і загалом в західному регіоні пересадок нирки таким маленьким дітям не проводили. Зазвичай трансплантацію робили дітям, які мали 13 - 15 років і більше. Окрім того, хлопчик важив не повних 15 кг, що було ще одним викликом для трансплантологів, адже дитині пересаджували нирку дорослої людини. Утім, з усіма викликами лікарі справилися.

До складу команди спеціалістів, яка оперувала Миколку, увійшли лікарі Львівської обласної клінічної лікарні головний трансплантолог Львівщини Ростислав Жук, судинні хірурги професор Юрій Орел, Данило Федорів і лікарі Центру лікар-анестезіолог Іванна Андрейчук, дитячий нефролог Роман Андруневич, хірурги Андрій Кузик, Богдан Романишин.

«Це була трансплантація нирки найменшій дитині в регіоні, досі такі проводили тільки в Києві. Хірургічні особливості включали нюанси позиціонування дорослої нирки в дитячому тілі та ювелірне формування судинних анастомозів з термінальною аортою та нижньою порожнистою веною реципієнта таким чином, щоб водночас забезпечити адекватний кровоплин у трансплантаті та уникнути порушень кровообігу тазу та ніжок у дитини, враховуючи малий калібр судин», – каже головний трансплантолог Львівщини Ростислав Жук.

За словами лікарів, технічно найважче було з'єднати судини, бо у хлопчика вони були дуже дрібні, що вимагало ювелірної роботи від судинних хірургів, але вони з цим завданням чудово справилися.

Трансплантацію нирки провели 28 вересня. І хлопчик, і батько почуваються добре. Дитячий нефролог Центру Роман Андруневич повідомив ZAXID.NET, що у суботу, 8 жовтня, хлопчика виписали додому.

«Хлопчик поїхав додому з хорошими показниками, нирка працює ідеально, сечі є достатньо, гемоглобін добрий. В останні дні він просто ганяв коридором, бо не міг всидіти у палаті. У п'ятницю, 14 жовтня, дитину привезуть на контрольний огляд», – каже Роман Андруневич.

У Центрі трансплантацію нирки дітям почали проводити у квітні 2021 року. За цей час провели сім пересадок нирки дітям: п'ять від родинного донора і дві - від посмертного.