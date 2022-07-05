Команда львівських трансплантологів вперше на Львівщині провела ретрансплантацію нирки дитині. Досі повторних пересадок органів дітям у медзакладах області не проводили. Серед дорослих є лише сім пацієнтів, яким провели повторні пересадки нирок.

Ретрансплантацію нирки 14-річному хлопцю з Кривого Рогу провели у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. До команди лікарів, які проводили пересадку, увійшли спеціалісти Центру і Львівської обласної клінічної лікарні.

Як повідомив ZAXID.NET дитячий нефролог Центру Роман Андруневич, власні нирки дитини зруйнувала інфекція. Хлопчику виповнився лише рік, коли у нього виявили гемолітико-уремічний синдром. Лікування не допомогло і невдовзі його нирки перестали кровопостачатися. Коли дитині виповнилося 1,5 року, їй провели першу пересадку нирки. Трансплантацію нирки провели в Національному інституті імені О. Шалімова. Донором органа став батько.

З донорською ниркою хлопець жив 12,5 року. Але у 2022 році в її роботі стався збій. Лікарі з Кривого Рогу скерували хлопця до Дніпра, а там порадили батькам їхати на лікування до Львова, в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

У Центрі підлітка ретельно обстежили і дійшли висновку, що донорська нирка перестала працювати. Вихід – ще одна трансплантація, тобто ретрансплантація.

Цього разу донором органа погодилася стати мама і, на щастя, її нирка сину підійшла.

Операцію з повторної пересадки нирки провели 30 червня. Трансплантація (від забору у мами до пересадки нирки синові) тривала чотири години. Старі нирки (власні і донорську батькову) лікарі не видаляли, для нової донорської нирки знайшли місце зліва. Нова нирка запрацювала ще на операційному столі.

«У медзакладах Львівщини ретрансплантацію нирки дитині провели вперше, а в Україні поодинокі повторні пересадки органів дітям проводили. Складність цієї операції полягала не утому, що трансплантація відбувалася повторно, а в наявності множинних артерій та так званої "короткої" вени маминої нирки, що вимагало додаткової ювелірної реконструкції судин та нестандартного венозного анастомозу», – каже головний трансплантолог Львівщини Ростислав Жук.

Операція з повторної пересадки нирки пройшла успішно. Нині п'ятий день, як хлопець живе з новою донорською ниркою. Усі важливі показники, за словами лікарів, прийшли в норму.

«Пацієнта вчора з реанімації перевели у педіатричне відділення, він почувається добре. Має апетит, ниркові показники (сечовина і креатинін) у межах норми. Всі шлаки і токсини з організму нова нирка виводить дуже добре», – каже Роман Андруневич.

До слова, у Центрі трансплантацію нирки дітям почали проводити з квітня 2021 року. За цей час проведено чотири пересадки нирок – три від родинного донора і одну – від посмертного. Центр включили у пілотний проект МОЗ з трансплантації, тож ці операції для пацієнтів є безкоштовні, точніше, за них лікарні платить держава. За кордоном такі операції для українців коштують понад 60 тис. євро.

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